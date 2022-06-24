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Западный берег реки Иордан

ООН: Ширин Абу Акле стала жертвой израильской пули

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Гибель Ширин Абу Акле вызвала массовое возмущение
Гибель Ширин Абу Акле вызвала массовое возмущение   -   Авторское право  Majdi Mohammed/AP

Палестинская журналистка Ширин Абу Акле, погибшая в Дженине 11 мая, стала жертвой пули, выпущенной израильским солдатом. К такому выводу пришли представители УВК ООН по правам человека.

Палестинская генпрокуратура пришла к такому же заключению ещё раньше. В Израиле в принципе не исключали причастности своих солдат, но отметили, что палестинская сторона категорически отказалась от совместного расследования.