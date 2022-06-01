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Западный берег реки Иордан

Убийство журналистки или теракт?

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Проститься с Ширин Абу Акле пришли десятки тысяч палестинцев
Проститься с Ширин Абу Акле пришли десятки тысяч палестинцев   -   Авторское право  AFP

На Западном Берегу Иордана погибла вторая за последние дни журналистка: об этом сообщают палестинские источники. По их данным, тридцатилетнюю женщину, работавшую на местной радиостанции, застрелили израильские солдаты. Журналистку доставили в больницу, но она скончалась от потери крови.

Но в Израиле называют произошедшее предотвращённым терактом: по сообщениям СМИ, женщина с ножом бросилась на израильского солдата, стоявшего на блок-посту. Её называют освобождённой заключённой, которая вышла из тюрьмы в апреле.

Ранее палестинская генпрокуратура обвинила Израиль в преднамеренном убийстве журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле. Она погибла 11 мая в Дженине на Западном берегу Иордана во время рейда израильских военных. Следователи заявили, что солдаты намеренно стреляли по журналистам.

В израильском руководстве в принципе не исключили, что причиной её смерти стала израильская пуля, но указали на то, что палестинская сторона категорически отказалась от совместного расследования.