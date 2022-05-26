Израиль обвиняют в преднамеренном убийстве журналистки

Палестинская генпрокуратура обвиняет Израиль в преднамеренном убийстве корреспондентки телеканала "Аль-Джазира". Ширин Абу Акле погибла 11 мая в Дженине на Западном берегу Иордана, во время рейда израильских военных. Палестинские следователи заключили, что израильские солдаты намеренно вели огонь по журналистам. К тем же выводам пришли западные СМИ: свои расследования вели CNN и Associated Press.

Акрам Аль-Катиб, генеральный прокурор ПНА:

"Все факты действий, совершённых израильской оккупационной армией и подтвержденных неопровержимыми доказательствами, указывают на убийство журналистки-мученицы Ширин Абу Акле".

Ширин Абу Акле четверть века работала для "Аль-Джазиры" на палестинских территориях и была чрезвычайно популярна среди зрителей. Проститься с ней пришли десятки тысяч человек, её похороны стали самым массовым событием после смерти палестинского лидера Ясира Арафата.

В израильском руководстве выразили соболезнования; там в принципе не исключили, что причиной её смерти стала израильская пуля, но указали на то, что палестинская сторона категорически отказалась от совместного расследования и не предоставила Израилю никаких материалов по делу.