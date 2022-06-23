Россию обвинили в расправе над репортёром Максом Левиным

Украинский фотограф и документалист Макс Левин и сопровождавший его солдат Алексей Чернышёв были хладнокровно убиты российскими военными. К такому выводу пришла неправительственная организация "Репортёры без границ" (RSF).Французские правозащитники опубликовали отчёт по итогам собственного расследования, а также заявили, что намерены подать 6-й по счёту иск против России в Международный уголовный суд в Гааге.

Найденная пуля, которую журналисты-расследователи RSF передали СБУ.

Тела украинцев были найдены 1 апреля в лесу в 30 километрах к северу от Киева – в районе, где журналист Макс Левин вёл сьёмку с помощью беспилотника. Эксперты, отправленные на место, осмотрели обгоревший автомобиль, на котором перемещались Левин и Чернышёв, и насчитали на его корпусе 14 отверстий от пуль. "Репортёры без границ" утверждают, что перед смертью украинцев допрашивали и, возможно, пытали.

Похороны Макса Левина в Михайловском Златоверхнем монастыре, Киев, 4 апреля 2022 года AFP

По данным украинских властей, с начала российского вторжения были убиты 32 журналиста, 8 из них работали в зоне боевых действий.

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