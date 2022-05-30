В Донбассе погиб французский репортёр Фредерик Леклер-Имофф

Под Северодонецком погиб французский журналист Фредерик Леклер-Имофф. 32-летний фото-репортёр освещал военные действия в Донбассе для канала BFM. Это была его вторая командировка в Украину.

Смерть соотечественника подтвердил Эммануэль Макрон. По словам президента Франции, журналист работал в горячей точке, чтобы показать миру "реалии войны". Глава государства также выразил свои соболезнования родным и коллегам погибшего, а также направил слова поддержки всем, кто освещает конфликт на передовой.

Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что журналист получил смертельное ранение в шею от осколка снаряда, обвинив Россию в обстреле бронированного микроавтобуса по дороге в Лисичанск.Фредерик Леклер-Имофф снимал эвакуацию мирных жителей. Ранены другой французский журналист Максим Брандстетер, а также фиксер французов Оксана Леута. По информации НКО "Репортёры без границ", их жизни ничего не угрожает.

Глава МИД Франции, которая находится с визитом в Киеве, потребовала провести открытое расследование трагедии. Катрин Колонна указала на "двойное преступление": убийство журналиста и обстрел гуманитарного конвоя.

Владимир Зеленский пообещал сделать всё возможное для того, чтобы тело погибшего репортёра было доставлено во Францию.

С начала войны в Украине погибли по меньшей мере 8 журналистов.

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