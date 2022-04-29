В Киеве в результате обстрела погибла журналистка Вера Гирич

В Киеве в результате попадания ракеты в жилую многоэтажку погибла журналистка и продюсер Вера Гирич, работавшая в украинском бюро "Радио Свобода", признанного в России иноагентом. Её тело извлекли из-под завалов в пятницу утром.

Президент медиакорпорации Джейми Флай заявил, что он потрясён и возмущён смертью Веры Гирич "в стране и городе, которые она любила". "Мы потеряли дорогую коллегу, которую будем помнить за её профессионализм и преданность нашей миссии," – говорится в сообщении.

Символично, что в этот момент в Киеве находится Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций. Это ему своеобразный привет от Владимира Путина. Он показал вам средний палец, обстреливая и разрушая наши дома. Но цель Путина – не здания, он хочет погубить человеческие жизни, но мы выстоим." Виталий Кличко Мэр Киева

Минобороны России заявляет, что мишенью её высокоточного оружия стал оборонный завод "Артём", не комментируя при этом удар по новостройке в Шевченковском районе на правом берегу Днепра.

Единственной жертвой обстрелов Киева стала Вера Гирич. Десять человек получили ранения.

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