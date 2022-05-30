Германия выделит 100 млрд евро на оборону

Правящая коалиция Германии договорилась с оппозицией о выделении ста миллиардов евро на модернизацию армии. Для этого в ФРГ создадут специальный фонд, из которого профинансируют, в том числе, крупный заказ новейших вооружений.

Основная цель — защитить свободу и демократию страны, подняв обороноспособность немецкой армии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об увеличении расходов на оборону он объявил еще в конце февраля — сразу после вторжения России в Украину. Тогда Олаф Шольц пообещал, что немецкие власти будут инвестировать в бундесвер более 2% национального ВВП — это общее требование для всех стран НАТО, которое Берлин раньше считал избыточным. Для этого правительство ФРГ готово выделить из госбюджета на 2022 год сто миллиардов евро. В воскресенье, после трех часов обсуждений, на это согласился и оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС.

Специальный фонд планируется профинансировать за счет дополнительных кредитов, а это требует изменений в конституции Германии, так как Основной закон запрещает тратить из бюджета больше, чем в него поступает. В свою очередь, для принятия поправок в конституцию необходима поддержка двух третей депутатов бундестага и бундесрата. Правящая коалиция не смогла бы принять поправки без голосов оппозиционеров.

После окончания холодной войны Германия сократила численность армии с примерно 500 тысяч человек в 1990 году до 200 тысяч сегодня. Согласно отчету о состоянии бундесвера за декабрь прошлого года, в "полностью рабочем состоянии" находились менее 30% военных кораблей.

Ранее издание Bild сообщало, что армии едва хватает боевых машин пехоты Marder и танков Leopard для проведения учений, поэтому отправить их Украине — сложно.