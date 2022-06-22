Международная поддержка Украины

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд и его украинская коллега Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд и его украинская коллега Ирина Венедиктова   -   Авторское право  Nariman El-Mofty/AP

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель посетил Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. После визита в пострадавшие от российской военной агрессии Бучу, Бородянку и Ирпень он отметил, что невозможно описать словами произошедшую там невообразимую человеческую трагедию. Глава люксмебургского правительства поддержал вступление Украины в состав ЕС. Владимир Зеленский сообщил, что Люксембург выделил 15% оборонного бюджета на поддержку украинской армии.

В ближайшие дни ожидается решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Президет Украины обратился к еропейским лидерам, чтобы поблагодарить за поддержку. Одной из последних стран, одобривших статус, стала Венгрия. Владимир Зеленский пригласил венгерского премьер-минстра Виктора Орбана посетить Украину с визитом.

Во вторник необъявленную поездку в Киев совершил глава министерства юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он встретился со своей украинской коллегой Ириной Венедиктовой и сообщил о создании группы по расследованию военных преступлений, в которых обвиняют российскую армию. 

Группу возглавит Эли Розенбаум, на счету которого сотня судебных решений по привлечению к ответствнности нацистских военных преступников.