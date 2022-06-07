"Пропутинский список" в Италии

Откуда идёт утечка и означает ли она приход в Италию "неомаккартизма": активисты требуют ответа от правительства по поводу передовицы в газете "Коррере делла сера".

В статье приводится список из нескольких политиков, журналистов и общественных деятелей, которые предположительно продвигают "пророссийские" и "пропутинские" мнения в итальянском обществе.

Среди них — корреспондент, высказавший сомнения в причастности российских военных к трагедии в Буче и политолог, обвинявший итальянские власти и Запад в целом в намерении превратить Украину в новую Сирию.

Издание ссылалось на результаты расследования, проведённого парламентским комитетом по безопасности.

Рафаэлле Лоруссо, глава профсоюза журналистов FNSI:

"Если речь идёт о людях, связь которых с российскими агентствами может быть доказана, если есть доказательства того, что эти агенства им платят, то это одно. Но если эти секретные списки составлены просто на основании мнений, которые эти люди выражают — то это абсолютно неприемлемо. Нельзя преследовать людей просто за то, что они выражают другое мнение; это означало бы возврат к самым тёмным временам итальянской истории".

Глава парламентского комитета по безопасности Адольфо Урсо заявил, что его группа действительно получила отчёт о деятельности пророссийских инфлюенсеров в Италии, и там действительно была весьма тревожная информация — но это произошло уже после публикации скандальной статьи. Урсо подчеркнул, что его комитет сам таких расследований не проводил, так как не имеет на это полномочий; политик категорически отрицает наличие каких-либо "проскрипционных списков".