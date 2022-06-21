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Украина

Стиллер — Зеленскому: "Вы мой герой!"

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Бен Стиллер в Ирпене
Бен Стиллер в Ирпене   -   Авторское право  Andrew McConnell/ UNHCR/Andrew McConnell via AP

Голливудский актёр Бен Стиллер назвал украинского президента Владимира Зеленского "своим героем": американец встретился с главой государства в Киеве. Стиллер — посол доброй воли Управления по делам беженцев ООН. Ранее он посещал Польшу, где общался с бежавшими туда украинцами, затем совершил визит во Львов, а под Киевом посетил Ирпень, место ожесточённых боёв в самом начале российского вторжения. Позднее в Ирпене были обнаружены массовые захоронения мирных жителей, что послужило поводом для обвинений войск в РФ во внесудебных расправах - российские власти отмели их как провокацию.