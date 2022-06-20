12 млн украинцев покинули свои дома из-за войны

Более 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, из них более пяти миллионов выехали за границу. Около сотни тысяч человек смогли вернуться, в основном в Киев и пригороды.

Семья, вернувшаяся в Бучу, пока не распаковала чемодан - местные жители боятся повторения российской военной агрессии. "это было ужасно, мы бежали, чтобы спасти себя и ребенка, мы вернулись в место, где больше не было жизни", - рассказывает жительница Бучи.

Боевые действия в Украине не прекращаются. В Харькове в результате российского ракетного удара повреждено здание зооветакадемии.

По обе линии фронта страдают и гибнут гражданские. Представители властей самопровозглашенных республик на востоке Украины сообщили об обстрелах со стороны ВСУ.

Россия обвиняет Украину в нанесении ракетных ударов по буровым платформа в Черном море, семеро сотрудников числится пропавшими без вести.

Между тем бои в Северодонецке Луганской области идут уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот", массированным обстрелам подвергается Лисичанск. Об сообщают местные власти.

На международной арене поддержка Украины ширится. 12 стран-участниц саммита неформального объединения "Инициатива трех морей" предложили Украине присоединиться ко всем проектам.

"Когда приходит враг, то все имеет значение -- автомобильные и железные дороги, порты, энергетика, скорость прохождения границ и привычка работать вместе. Наша обязанность - дальнейшее укрепление всех связей в этой области. Эти связи -- наша безопасность", - обратился к участникам саммита президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российской военного вторжения в стране разрушены и повреждены 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов, 656 больниц, более 1200 учебных заведений и 45 млн квадратных метров жилья.

По словам президента Владимира Зеленского, половина украинской экономики не работает из-за войны. .