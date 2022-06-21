Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана за 103,5 млн долларов

103,5 млн долларов - за такую сумму на аукционе Heritage в Нью-Йорке была продана медаль лауреата Нобелевской премии мира главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

Ставки начались с $700 тыс. После суммы в $16,6 млн, неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в $103,5 млн, которую никто перебить не смог.

По желанию Муратова, все деньги будут перечислены в фонд ЮНИСЕФ в помощь украинским детям-беженцам.

Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре прошлого года за "усилия по защите свободы слова"