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США

Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана за 103,5 млн долларов

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Дмитрий Муратов с медалью лауреата Нобелевской премии
Дмитрий Муратов с медалью лауреата Нобелевской премии   -   Авторское право  Eduardo Munoz Alvarez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

103,5 млн долларов - за такую сумму на аукционе Heritage в Нью-Йорке была продана медаль лауреата Нобелевской премии мира главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

Ставки начались с $700 тыс. После суммы в $16,6 млн, неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в $103,5 млн, которую никто перебить не смог.

По желанию Муратова, все деньги будут перечислены в фонд ЮНИСЕФ в помощь украинским детям-беженцам.

Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре прошлого года за "усилия по защите свободы слова"