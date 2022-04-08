Подозреваемый задержан, он находится в отделе полиции, сообщили в правоохранительных органах.

Главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов после нападения прошел медицинское обследование в Самаре. У него диагностированы ожог глаз и конъюнктивы.

Нападение было совершено в четверг вечером на Казанском вокзале в поезде.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - сообщил журналист.

Муратову оказали первую медицинскую помощь на вокзале. В поездке после инцидента его сопровождал наряд полиции.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу позже сообщили, что разыскивают двоих мужчин. По факту нападения проводится проверка.

В телеграм-канале под названием "Союз Z десантников" появилась запись: "Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят "большим патриотам", что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа. Вы, <…>, видите как <…> придумали "трагедию Бучи" и в тоже время поддерживаете эту ложь, но не замечаете как режут горло нашим парням! Мы придем к каждому из вас, ждите!!!".

Позже эта запись была удалена.

"Новая газета" приостановила работу в конце марта и не освещала ни одно из упомянутых в тексте событий (гибель мирных жителей в Буче и убийство российских солдат, записанное на видео).

Первого марта 2022 года Дмитрий Муратов и глава Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин выступили с антивоенным заявлением, в котором призвали остановить боевые действия:

"Прямо сейчас угроза ядерного конфликта близка, как никогда. Владимир Путин угрожает использовать ядерное оружие: он поднял боевую готовность российской армии до самого высокого уровня со времен распада Советского Союза - до наступательной и оборонительной ядерной мобилизации. Он объединил усилия с другим диктатором, Александром Лукашенко из Беларуси, чтобы напасть на Украину в нарушение международных норм, включая Устав ООН, и позволить Беларуси разместить на своей территории российское ядерное оружие", - написали Муратов и Фин.

По их словам, Россия должна отменить приказ о повышении уровня боевой готовности ядерных сил, вывести войска с Украины и вернуться к соблюдению Устава ООН, взять на себя обязательство никогда не размещать ядерное оружие в Европе и ликвидировать ядерные силы, которыми она обладает.

На нападение отреагировали в Государственной думе России.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн осудил нападение.

"Осуждаю нападение на Дмитрия Муратова и надеюсь, что правоохранители сумеют найти преступников. Можно не разделять взгляды и убеждения "Новой", __но опускаться до пещерного уровня бандерлогов недопустимо!" - высказался Хинштейн в телеграм-канале.

Nobel Peace Price laureate & @novaya_gazeta chief editor Dmitry Muratov was attacked in Moscow.



This is completely unacceptable and yet another assault on safety of journalists and media freedom in #Russia.



The EU will continue supporting Russian independent journalism. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 7, 2022

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал в Твиттере: "Лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов подвергся нападению в Москве. Это совершенно неприемлемо и является очередным посягательством на безопасность журналистов и свободу СМИ в России. ЕС продолжит поддерживать российскую независимую журналистику".

"Новая газета" приостановила свою деятельность, прекратив выпуск бумажного выпуска, обновление сайта и соцсетей 28 марта 2022 года, после получения второго предупреждения от Роскомнадзора. 7 апреля покинувшие Россию журналисты "Новой" объявили о запуске издания "Новая газета. Европа".