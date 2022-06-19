Украинский медик Юлия Паевская освобождена из плена

Украинский медик Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", освобождена из российского плена: об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Киева, в субботу пять украинцев, в том числе Паевскую, обменяли на пятерых россиян; другие подробности не разглашаются.

"Удалось вызволить из плена Тайру, украинского парамедика, Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал ради этого. Тайра уже дома. Будем работать и далее над тем, чтобы вернуть всех".

"Тайра" попала в плен после падения Мариуполя в середине марта. Незадолго до этого она передала западным журналистам записи своего видеорегистратора, что и сделало её известной: в осаждённом городе она оказывала помощь раненым, как мирным жителям, так и военным обеих сторон.

По заявлениям минобороны России двухнедельной давности, в плену находятся почти 6,5 тысяч украинских военнослужащих; около половины из них, 2,5 тысячи — последние защитники мариупольского завода "Азовсталь".