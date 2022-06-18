В Киеве похоронили активиста Евромайдана

В Киеве, в Михайловском соборе ПЦУ, прошло прощание с 24-летним Романом Ратушным, активистом Евромайдана и разведчиком 93-й отдельной механизированной бригады «Холодний Яр», который погиб 9 июня в бою под Изюмом. По мнению журналистки Мирославы Барчук, погибший завещал бороться не только с армией России, но и с ее культурой и менталитетом:

«Россия, эта русская матрица мышления, культуры, наших ценностей, — она ложна, она убийственна для нас. И это заповедь Ромы – выдавливать эту матрицу из себя, бороться с ней».

«Роман — это поколение, которое должно было стать самой Украиной, — считает его друг Олег Никифоров. — Это люди, которые мыслят, не живут шаблонами, стандартами, понимают, где правильно, где неправильно. Это другой мир».

Роман Ратушный вырос в семье журналистов. 30 ноября 2013 г., когда ему было 16 лет, он был среди студентов, пострадавших в ходе столкновений с «беркутовцами». Романа Ратушного похоронили на Байковом кладбище в центре Киева.