Бои в Луганской и Донецкой областях

Боевые действия в Луганской и Донецкой областях характеризуются главным образом интенсивными артиллерийскими дуэлями. Украинская армия продолжает удерживать позиции на территории завода «Азот» в Северодонецке, но находится в фактическом окружении после разрушения всех городских мостов через Северский Донец. Артиллерийские обстрелы ведутся и на другой стороне реки, в городе Лисичанске. Ожесточенные бои происходят за контроль над трассой Лисичанск-Бахмут.

Интенсивные бои ведутся также в районе Врубовки, Горского и Золотого и далее на юг — в районе Новолуганского и Углегорской тепловой электростанции. В Донецке, находящемся под контролем самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщают о непрекращающихся обстрелах. В результате одного из таких обстрелов была обесточена расположенная в черте города шахта имени Засядько, после чего, по данным местных властей, под землей застряли 77 горняков.

В Киевской области, в лесном массиве Бучанского района, проходит обучение стрелковому бою новых призывников. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находившийся в Киеве с официальным визитом, предложил Украине трехнедельную программу обучения военных с использованием опыта британской армии.