Украинские музейные ценности сохраняют в Европе

Украинские музейные ценности сохраняют в ЕвропеКомментарии
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Ютландия стала одним из европейских центров сохранения украинского национального достояния. В город Орхус на востоке Дании были эвакуированы коллекции нескольких музеев, которые оказались под угрозой уничтожения с началом войны. Теперь некоторые из этих ценности представлены на выставке в музее Мосгор.
О подготовке музейных ценностей к эвакуации украинское министерство культуры объявило сразу после начала российского вторжения 24 февраля. Отмечалось, что наиболее значимые объекты наследия должны вывозить, как только появляется угроза для их сохранности. В музей Мосгор так поступили более тысячи экспонатов, в частности, из Чернигова, Харькова и Львова.