Украинские музейные ценности сохраняют в Европе

Ютландия стала одним из европейских центров сохранения украинского национального достояния. В город Орхус на востоке Дании были эвакуированы коллекции нескольких музеев, которые оказались под угрозой уничтожения с началом войны. Теперь некоторые из этих ценности представлены на выставке в музее Мосгор.

Конечно, украинцев в первую очередь беспокоило то, что будет с их коллекциями. Они опасались, что их разбомбят, боялись потерять их вследствии систематического хищения или спорадического воровства в условиях оккупации. Так что они фактически за несколько дней демонтировали все выставки в тех учреждениях, с которыми мы сотрудничаем, и постарались вывезти экспонаты. И в этой ситуации они с большим облегчением отмечали, что хотя бы часть культурного наследия находится здесь в безопасности. Мадс Кэлер Хольст директор музея Мосгор

О подготовке музейных ценностей к эвакуации украинское министерство культуры объявило сразу после начала российского вторжения 24 февраля. Отмечалось, что наиболее значимые объекты наследия должны вывозить, как только появляется угроза для их сохранности. В музей Мосгор так поступили более тысячи экспонатов, в частности, из Чернигова, Харькова и Львова.