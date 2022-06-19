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Дания

Украинские музейные ценности сохраняют в Европе

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 Андрей Позняков
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Подготовка к эвакуации экспонатов Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове, март 2022
Подготовка к эвакуации экспонатов Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове, март 2022   -   Авторское право  AP Photo/Bernat Armangue, File

Ютландия стала одним из европейских центров сохранения украинского национального достояния. В город Орхус на востоке Дании были эвакуированы коллекции нескольких музеев, которые оказались под угрозой уничтожения с началом войны. Теперь некоторые из этих ценности представлены на выставке в музее Мосгор.

Конечно, украинцев в первую очередь беспокоило то, что будет с их коллекциями. Они опасались, что их разбомбят, боялись потерять их вследствии систематического хищения или спорадического воровства в условиях оккупации. Так что они фактически за несколько дней демонтировали все выставки в тех учреждениях, с которыми мы сотрудничаем, и постарались вывезти экспонаты. И в этой ситуации они с большим облегчением отмечали, что хотя бы часть культурного наследия находится здесь в безопасности.
Мадс Кэлер Хольст
директор музея Мосгор

О подготовке музейных ценностей к эвакуации украинское министерство культуры объявило сразу после начала российского вторжения 24 февраля. Отмечалось, что наиболее значимые объекты наследия должны вывозить, как только появляется угроза для их сохранности. В музей Мосгор так поступили более тысячи экспонатов, в частности, из Чернигова, Харькова и Львова.