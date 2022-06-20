"Историческая неделя" для Украины

Новый начальник британского Генерального штаба заявляет, что перед королевством стоит задача создать армию, способную победить Россию на сухопутном поле боя. По его словам, нынешнему поколению британских солдат необходимо готовится к войне в Европе.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война может растянуться на многие годы, но при этом странам Запада нельзя прекращать помощь Киеву, несмотря ни на прямую стоимость, ни на косвенную, в виде роста цен на энергию и продукты. В то же время глава Альянса подчеркнул, что войска НАТО не должны участвовать в боях на украинской территории.

На этом фоне президент Владимир Зеленский назвал начавшуюся неделю "исторической", поскольку именно в эти дни Совет ЕС может вынести решение по поводу украинской кандидатуры на вступление в ЕС. И именно в этой связи, по мнению Зеленского и его советников, Россия может заметно активизировать наступательные действия.

По мнению Киева, оперативные задачи Москвы вновь смещаются в сторону Харькова. Ранее, по докладам минобороны России, были нанесены ракетные удары по харьковскому танкоремонтному заводу.

Не прекращаются при этом и атаки в районе Северодонецка. Жители соседнего Лисичанска остаются в подвалах и бомбоубежищах. Многие из них хотели бы покинуть город, но не могут этого сделать из-за постоянных обстрелов.