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Украина

Сохранить культурное наследие Украины при помощи 3D

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 Надежда Дрямина
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Исторический центр Харькова, подвергшийся бомбардировкам. 30 мая 2022 г.
Исторический центр Харькова, подвергшийся бомбардировкам. 30 мая 2022 г.   -   Авторское право  DM/AP

За три месяца военных действий в Украине было уничтожено немало памятников истории и архитектуры. Сегодня в стране ведётся работа над тем, чтобы сохранить объекты культурного наследия при помощи передовых технологий, в частности - метода 3D-сканирования.

Французский инженер Эммануэль Дюран - специалист по сбору 3D-данных. На добровольной основе он помогает украинским архитекторам и реставраторам создавать цифровые модели достопримечательностей Киева, Львова, Чернигова, Харькова.

Эммануэль Дюран, французский инженер:
"Сканер фиксирует 500 тысяч точек в секунду. Только с одного этого ракурса, например, у нас будет около 10 миллионов точек. Далее мы поменяем местоположение, обойдём все здание. Затем все данные перенесём на компьютер, соберём в, своего рода, 3D-паззл".

Екатерина Куплицкая, украинский архитектор, член организации по документированию повреждений объектов культурного наследия:
"Есть 500 зданий [в Харькове], которые должны быть занесены в список архитектурного наследия, большинство из них расположены очень плотно в центральном историческом районе, который видел разрушения, подвергался артиллерийским обстрелам и бомбежкам".

В результате получается цифровое воспроизведение здания с точностью до нескольких миллиметров. Это позволяет зафиксировать масштабы разрушений, исследовать характер повреждений, степень устойчивости конструкции с точки зрения безопасности, сохранить украинскую культуру в тяжёлые времена. 

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