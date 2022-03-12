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мир

ЮНЕСКО призывает обеспечить защиту объектов культурного наследия на Украине

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Киев, Украина
Киев, Украина   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Из-за войны на Украине страдают и нарушаются культурные связи. Государственный Эрмитаж попросил два миланских музея Палаццо Реале и "Галерея д'Италия" вернуть 25 картин, переданных для выставок. Среди них - работы Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)".

В ЮНЕСКО, по мере того, как российские войска приближаются к Киеву, растут опасения относительно сохранности объектов культурного наследия.

Лазар Элунду, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО: "Есть участок, который для нас представляет большую озабоченность в городе Киеве, являющийся объектом Всемирного наследия. Здесь находятся два очень важных ансамбля: Софийский собор, а также Киево-Печерская лавра. Эти два места являются своего рода свидетельством зарождения Русской православной церкви".

Директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал страны-члены организации, среди них и Россия, уважать международное право и "не нацеливаться на важные культурные объекты, расположенные на Украине".