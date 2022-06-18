Украинское зерно: "Стороны в основном согласны с планом"

Польша планирует вдвое увеличить пропускную способность КПП в Корчове, на границе с Украиной. Об этом заявили в правительстве страны. В пятницу польская делегация посетила украинскую сторону, чтобы обсудить возможности ускорить процесс пропуска грузовиков — в первую очередь ради увеличения вывоза украинского зерна.

Из-за российской блокады морских портов, Украина по-прежнему не может вывезти на мировой рынок миллионы тонн зерновых. В ООН заявляют, что у них есть план, в котором большая роль отведена Турции.

Хулуси Акар, министр обороны Турции:

"В ближайшие дни события будут развиваться стремительно. Мы пытаемся быстро решить этот вопрос с помощью встреч между Россией, Украиной, ООН и Турцией. У ООН есть план по этому вопросу. Мы можем сказать, что стороны в значительной степени согласны с этим планом".

По заявлениям ООН, единственный способ действенно решить проблему и предотвратить разрастание продовольственного кризиса — разблокировать морские поставки. Сухопутные пути вывоза зерна попросту не справляются с такими объёмами.