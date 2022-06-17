Война в Украине: день 114-й

Неожиданный визит Бориса Джонсона в Киев стал не единственным сюрпризом: британский премьер представил президенту Украины Владимиру Зеленскому проект масштабной программы подготовки силами Великобритании украинских военных, чтобы они могли более эффективно применять оружие НАТО против российской армии. Эта программа позволит обучать до 10 тысяч военнослужащих каждые четыре месяца, что, как считают её инициаторы, может "в корне изменить ход войны".

"Мы продолжим, как и с самого начала, предоставлять необходимое вам военное оборудование, а теперь, конечно, и обучение, которое может понадобиться для использования этого нового оборудования, чтобы вы, украинский народ, украинские вооруженные силы, были в состоянии сделать то, что, как я считаю, жаждут сделать украинцы, а именно - изгнать агрессора из Украины", - сказал Джонсон.

Между тем российская армия действует на нескольких фронтах в Донбассе и продвинулась в районе Орехово. Под прицелом Адамовка и Хрестище. Несмотря на ежедневные ракетиные обстрелы, некоторые местные жители сопротивляются эвакуации.

"Ехать я никуда не собираюсь, - говорит Анатолий Станкевич. - Нет смысла ехать. Во-первых, не на что. И во-вторых - как? Поехать куда-то и бомжевать я не хочу. У меня тут огородик есть, там что-то есть. так что нет, не поеду я никуда".

Ежедневно по медицинским показаниям эвакуируют десятки украинских солдат. Недавно Киев признал, что ежедневно тереят от 100 до 200 военнослужащих при обороне Донбасса

Основной очаг боевых действий находится в Северодонецке, где сотни мирных жителей и солдат остаются забаррикадированными на территории химического завода "Азот". По словам губернатора области, в близлежащем городе Лисичанске в результате российского обстрела погибли 3 человека.

Снаряды продолжают падать и на другие районы Украины. Харьковская область уже две недели находится под ночным обстрелом. В прокуратуре уверены, что обстрелы осуществляются из Белгородской области России.