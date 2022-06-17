Путин обвинил Запад в кризисе и не воспротивился вступлению Украины в ЕС

В своём выступлении на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин обрисовал то, что, по его мнению, ждёт страны Запада, вступившие в санкционную войну с Россией после её вторжения в Украину. По словам Путина, в следующем году Европа потеряет более 400 млрд евро из-за антироссийских санкций, но это ещё не всё.

"Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажет сверху, причиняя вред собственному населению и собственнной экономике, собственному бизнесу", - сказал Путин, добавив, что причиной глобальных экономических проблем было вовсе не военное вмешательство Москвы в Украине, а политика Запада:

"Россия и наши действия по освобождению Донбасса тут абсолютно ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом - это результат системных ошибок в экономической политики действующей администрации США и европейской бюрократии".

Что касается возможного вступления Украины в Евросоюз, то тут Путин заявил, что Россия ничего против этого не имеет, поскольку ЕС - это не военный блок, как НАТО.