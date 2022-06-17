Текстовая трансляция Euronews | Российская армия готовит наступление на Славянск

Текстовая трансляция Euronews | Российская армия готовит наступление на СлавянскКомментарии
Российские войска концентрируют силы для наступления на Славянск и ведут разведку боем. В Северодонецке продолжаются боевые действия за полный контроль над городом, армия РФ подтягивает дополнительную артиллерию, сообщает Генштаб ВСУ.
Санкции, введенные против России за вторжение в Украину, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает последние предложения России о переговорах попыткой "обмануть мир". "Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину", - написал советник президента Украины в телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к полной торговой и энергетической изоляции России в ответ на ее "антиевропейскую" политику, выступая с приветственным словом на форуме "Преспанский диалог", который проходит в Северной Македонии.
"На сегодня в Европе не осталось ни одной страны, которая бы не пострадала хотя бы от одного из проявлений российской антиевропейской политики", - цитирует Зеленского информационное агентство "Интерфакс-Украина".
Давление на газовый рынок, отметил он, приводит к тому, что инфляционные процессы значительно ускорились. Продовольственный кризис, спровоцированный Россией, по словам Зеленского, провоцирует не только рост цен, причем на базовые продукты питания, но и новый миграционный кризис.
В Мариуполе повреждены или разрушены до 90% жилых зданий, около 350 000 человек были вынуждены покинуть город, сообщили в Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН.
Украинские военные потопили в Черном море российский буксир "Василий Бех", сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.
"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех" во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-морским силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков", - сказано в сообщении в ВМС Украины.
"Василий Бех" был построен на судоремонтном заводе в Астрахани и вошел в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ясиноватой из реактивных систем залпового огня "Град", выпустив по городу 15 ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке в данный момент невозможна из-за постоянных обстрелов и боевых действий, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
"Эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна. Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев", - написал Гайдан в соцсетях.
По информации главы областной администрации, в укрытиях на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей. При этом он отмечает, что Северодонецк не заблокирован, связь с городом есть.
Военный самолет разбился в Белгородской области России. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, летчик успел катапультироваться.
"Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю. Летчик успел катапультироваться, он живой", - сказал источник.
В результате российского вторжения в Украине погибли 322 ребенка, сообщает Генеральная прокуратура Украины.
"По состоянию на утро 17 июня 2022 года более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 322 ребенка погибли, 581 был ранен", - говорится в сообщении.
Отмечается, реальное количество жертв среди детей может быть выше, так как в стране продолжаются активные боевые действия и доступ в некоторые районы невозможен.
Россия не препятствует экспорту продовольствия из Украины, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"В адрес России продолжают сыпаться обвинения, не имеющие ничего общего с действительностью. Нам приписывают намеренное ухудшение продовольственной безопасности в мире. Противодействие вывозу украинской сельхозпродукции морем и посевным работам на Украине. Подобным домыслам пора положить конец", - пишет дипломат в статье, опубликованной в журнале The National Interest.
Перевод публикации доступен в официальном Телеграм-канале посольства.
"Россия не пытается противодействовать экспорту украинского продовольствия. Прекрасно понимает важность возобновления поставок в нуждающиеся страны. Выходу торговых судов из портов на Черноморском побережье Украины препятствуют действия киевских властей", - пишет Антонов.
Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что невозможность экспортировать зерно, хранящееся в украинских портах, является "войной против глобальной продовольственной безопасности", и предупредил, что, если порты не будут открыты, могут возникнуть "голод и вынужденная массовая миграция". Выступая в штаб-квартире ООН, Бизли обратился лично к российскому лидеру: "Президент Путин, я обращаюсь к вам, если у вас есть сердце, пожалуйста, откройте эти порты".
Село Гордеевка в Курской области, находящееся неподалеку от границы с Украиной, подверглось обстрелу, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла", - написал губернатор.
Старовойт отметил, что "ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных".
Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских держав, в том числе поддержку движения страны в Евросоюз, заявил в четверг вечером в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Румыния, Франция, Германия, Италия с нами. Все четверо лидеров поддерживают кандидатство в ЕС для Украины. Конечно, должны быть выдержаны все соответствующие процедуры, должны присоединиться все страны ЕС. Но на нашей встрече был сделан большой шаг вперед", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что для него было важно услышать от лидеров стран ЕС фундаментальную вещь: "все они соглашаются с тем, что окончание войны и мир для Украины должны быть именно такими, какими их видит наш народ".