Текстовая трансляция Euronews | Российская армия готовит наступление на Славянск

Российские войска концентрируют силы для наступления на Славянск и ведут разведку боем. В Северодонецке продолжаются боевые действия за полный контроль над городом, армия РФ подтягивает дополнительную артиллерию, сообщает Генштаб ВСУ.

Санкции, введенные против России за вторжение в Украину, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает последние предложения России о переговорах попыткой "обмануть мир". "Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину", - написал советник президента Украины в телеграм-канале.