Упасть, подняться и победить: "Голден Стэйт" снова чемпион НБА

"Голден Стэйт" в 4 раз за 8 лет стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

"Бостон" на домашнем паркете уступил команде из Сан-Франциско в шестом матче серии финала плей-офф. Результат встречи 103:90 в пользу гостей.

Счет в серии - 4-2 и "Голден Стэйт" завоевывает чемпионство в 7-й раз в истории.

Стефен Карри набрал 34 очка и впервые был назван самым ценным игроком финала НБА.

Путь "Голден Стэйт" к этой победе был нелегким: после пяти финалов подряд и ухода главной звезды Кевина Дюранта в "Бруклин Нетс" в 2019 году, команда оказалась на самом дне НБА, выдав худший результат во всем чемпионате и теперь через два сезона снова подняла над головой заветный трофей.