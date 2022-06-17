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США

Упасть, подняться и победить: "Голден Стэйт" снова чемпион НБА

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 Euronews
Команда "Голден Стэйт" с Кубком НБА
Команда "Голден Стэйт" с Кубком НБА   -   Авторское право  Steven Senne/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Голден Стэйт" в 4 раз за 8 лет стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

"Бостон" на домашнем паркете уступил команде из Сан-Франциско в шестом матче серии финала плей-офф. Результат встречи 103:90 в пользу гостей.

Счет в серии - 4-2 и "Голден Стэйт" завоевывает чемпионство в 7-й раз в истории.

Стефен Карри набрал 34 очка и впервые был назван самым ценным игроком финала НБА.

Путь "Голден Стэйт" к этой победе был нелегким: после пяти финалов подряд и ухода главной звезды Кевина Дюранта в "Бруклин Нетс" в 2019 году, команда оказалась на самом дне НБА, выдав худший результат во всем чемпионате и теперь через два сезона снова подняла над головой заветный трофей.