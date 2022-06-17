Упасть, подняться и победить: "Голден Стэйт" снова чемпион НБА

Упасть, подняться и победить: "Голден Стэйт" снова чемпион НБАКомментарии
Euronews
"Голден Стэйт" в 4 раз за 8 лет стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.
"Бостон" на домашнем паркете уступил команде из Сан-Франциско в шестом матче серии финала плей-офф. Результат встречи 103:90 в пользу гостей.
Счет в серии - 4-2 и "Голден Стэйт" завоевывает чемпионство в 7-й раз в истории.
Стефен Карри набрал 34 очка и впервые был назван самым ценным игроком финала НБА.
Путь "Голден Стэйт" к этой победе был нелегким: после пяти финалов подряд и ухода главной звезды Кевина Дюранта в "Бруклин Нетс" в 2019 году, команда оказалась на самом дне НБА, выдав худший результат во всем чемпионате и теперь через два сезона снова подняла над головой заветный трофей.