Плей-офф НБА: "Голден Стэйт" отыграл очко у "Торонто"

"Голден Стэйт", играя в гостях, вырвал победу у "Торонто Рэпторс" в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

Баскетболисты "Уорриорз", вдохновлённые возвращением Кевина Дюранта, сразу пошли в атаку.

30-летний форвард, который после повреждения икроножной мышцы восстанавливался целый месяц, провёл на паркете всего 11 минут и набрал столько же очков. Но во второй четверти он вновь получил травму.

Уход Дюранта с площадки сказался на общекомандном настрое действующих чемпионов. Игроки "Торонто" усилиями нападающего Кавая Леонарда начали стремительно ликвидировать отставание.

От 14-очкового преимущества гостей не осталось и следа. Канадцы повели в счёте.

Но всего за пару минут до финальной сирены, проигрывая шесть очков, "воины" сумели взять себя в руки и отыграться.

Итог встречи - 106:105. Самым результативным её игроком был назван разыгрывающий команды-победительницы Стефен Карри, в активе которого 31 очко, 8 подборов и 7 результативных передач.

Таким образом, отставание "Голден Стэйт" от "Торонто Рэпторс" в серии до четырёх побед сократилось - 3:2.

Следующий матч пройдёт 13 июня.