Финал НБА: "Голден Стэйт" сравняли счет

"Голден Стэйт" вырвали победу у "Торонто" и сравняли счет в финальной серии НБА. Матч закончился с результатом 109:104.

"Уорриорз" сделали самый большой рывок в финалах НБА за последние 40 лет. "Воины" уступили противникам в первой и второй четверти, но в начале третьей они набрали сразу 18 очков. Ушло у них на это всего пять с половиной минут.

Nick Turchiaro-USA TODAY Sports

Команде из Торонто не помогли даже 34 очка, который заработал Кавай Леонард. Форвард "Рэпторс" стал третьим игроком НБА за последние 10 лет, которому удалось набрать больше 30 очков в 12 играх за сезон.

Среди "воинов" лучший результат показали Клэй Томпсон и Стефен Карри. На их счету 25 и 23 очка.

Останется ли кубок НБА в Калифорнии? Или уедет в Торонто? Впереди у команд еще две встречи, по итогам которых и определится победитель. Следующая игра пройдет 6 июня на площадке "воинов".