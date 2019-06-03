Финал НБА: "Голден Стэйт" сравняли счет

"Голден Стэйт" вырвали победу у "Торонто" и сравняли счет в финальной серии НБА. Матч закончился с результатом 109:104.
"Уорриорз" сделали самый большой рывок в финалах НБА за последние 40 лет. "Воины" уступили противникам в первой и второй четверти, но в начале третьей они набрали сразу 18 очков. Ушло у них на это всего пять с половиной минут.
Команде из Торонто не помогли даже 34 очка, который заработал Кавай Леонард. Форвард "Рэпторс" стал третьим игроком НБА за последние 10 лет, которому удалось набрать больше 30 очков в 12 играх за сезон.
Среди "воинов" лучший результат показали Клэй Томпсон и Стефен Карри. На их счету 25 и 23 очка.
Останется ли кубок НБА в Калифорнии? Или уедет в Торонто? Впереди у команд еще две встречи, по итогам которых и определится победитель. Следующая игра пройдет 6 июня на площадке "воинов".