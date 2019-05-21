"Голден Стэйт" – в финале НБА

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф, обыграв «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра проходила в понедельник на арене «Мода-центр» в Портленде. После четырёх четвертей счёт был равным – 111:111. В итоге матч завершился в овертайме со счётом 119:117 в пользу гостей.

Прежде столь впечатляющего результата смогла добиться лишь команда «Бостон Селтикс» из штата Массачусетс, и было это в 1966 году, о чём напомнил тренер «Голден Стэйт» Стив Керр:

– Надеюсь, что это не останется незамеченным или недооценённым. Знаете, пять раз подряд выходить в финал никому не удавалось с 1960-х годов, после «Селтикс» Билла Рассела. И на это была весьма весомая причина: добиться такого действительно очень сложно.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграли серию со счётом 4:0 и вышли в финал сезона. Противостоять им будет лидер серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс».