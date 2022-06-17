Второй тур парламентских выборов во Франции: борьба между макронистами и левыми

Центристский блок сторонников Эммануэля Макрона может не получить абсолютного большинства во французском парламенте, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения за два дня до решающего голосования.

Во втором туре парламентских выборов в более, чем половине одномандатных округов столкнутся кандидаты пропрезидентской коалиции Ensemble! ("Вместе!" ) и альянса левых сил NUPES ("Новый экологический и социальный народный союз"), который объединяет движение "Непокорённая Франция", социалистов, коммунистов и "зелёных".

Отправляясь в турне по Восточной Европе, глава государства призвал избирателей дать ему "солидное большинство", чтобы турбулентность в мире не усугублялась "политической нестабильностью внутри страны". Министры и представители правящей партии обвиняли Жан-Люка Меланшона в радикальности и "отступлении от республиканских ценностей", в то время как левые указывали на "панические настроения" в Елисейском дворце, а выступление президента на взлётной полосе Орли назвали "скетчем а-ля Дональд Трамп".

Если объединённые левые получат значительное представительство в Национальном собрании, Эммануэлю Макрону будет гораздо труднее реализовывать свою программу и проводить реформы. У оппозиции будет возможность блокировать многочисленные законопроекты. Конечно, во Франции вся полнота власти не принадлежит парламенту, но отсутствие уверенного большинства усложнит второй срок президента. Мартен Кенсез Германский фонд Маршалла

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" заняла третье место по итогам первого тура, отставая от левых и центристов на 6%. Аналитики считают, что лидер французских националистов впервые сможет сформировать собственную фракцию.

Результаты будут также зависеть от явки. В прошлое воскресенье больше половины избирателей (52,49%) не появились на участках. Среди молодёжи (от 18 до 24 лет) эти цифра превысила 75%.

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