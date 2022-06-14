Кто получит большинство в Национальном собрании?

Во Франции четыре депутата коалиции левых сил, избранные в первом туре парламентских выборов, уже приступили к работе в Национальном собрании. Оппозиционный «Новый народный экологический и социальный союз» получил поддержку более четверти пришедших на выборы избирателей, лишь незначительно уступив правящей коалиции «Вперёд!».

Словесные битвы между двумя политическими формациями уже начались. Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала лжецом лидера оппозиции Жан-Люка Меланшона, который ранее выразил сомнения в точности подсчёта голосов в первом туре, употребив выражение «банановая республика». Меланшон заявил, что второй тур должен стать «референдумом против Макрона». Своим мнением делится Фредерик Даби, директор Французского института общественного мнения (Ifop):

– Посмотрим, что будет в воскресенье, но маловероятно, что оппозиция получит большинство. По самым оптимистичным для оппозиции прогнозам она получит на 60 или 70 мест меньше, чем президентское большинство. А это значительная разница.

Между тем правящая коалиция надеется сохранить абсолютное большинство, чтобы провести намеченные реформы, начиная с пенсионной. Для этого необходимо получить 289 мест из 577. Но, как считает политолог Паскаль Перрино, это под большим вопросом:

– Эммануэль Макрон, безусловно, одержал грандиозную победу на президентских выборах. Но, похоже, отсутствует стремление наделить его абсолютно всеми полномочиями. При этом нет и стремления обеспечить доминирующее положение левым. И такое отсутствие поддержки у правых, левых и центра проявляется в чрезвычайно высоком проценте воздержавшихся.

Правящая коалиция может рассчитывать на поддержку избирателей, проголосовавших в первом туре за правые партии. При этом оппозиции для победы потребуется привлечь к участию в выборах избирателей, воздержавшихся в первом туре.