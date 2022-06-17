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Испания

Испания одобрила четвёртую дозу вакцины от коронавируса для всех

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Медсестра готовит дозы вакцины от коронавируса. Мадрид, Испания
Медсестра готовит дозы вакцины от коронавируса. Мадрид, Испания   -   Авторское право  AP Photo/Paul White, File

В Испании одобрена четвертая доза вакцины от коронавируса "для всего населения".

До сих пор так называемый "второй бустер" предназначался только для самых уязвимых.

Сделать четвертую прививку можно будет осенью, когда, как ожидается, вакцины смогут адаптироваться к новым вариантам.

В настоящее время ВОЗ выступает за введение четвертой дозы только пожилым людям или тем, у кого ослаблен иммунитет.