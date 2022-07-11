Для тех, кому за 60: в ЕС рекомендовали привиться от COVID в 4-й раз

Четвертая прививка на подходе: Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало людям старше 60 лет привиться вторым бустером вакцины от коронавируса — через четыре месяца после третьей дозы. На более молодых европейцев рекомендация пока не распространяется.

Математическое моделирование показывает явные преимущества раннего второго бустера для защиты людей старше 60 лет, говорится в заявлении регулятора.

"Я призываю всех привиться и получить бустер как можно быстрее. Нельзя терять время! Наши вакцины работают и создают хороший уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации", — написала в Твиттере еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

В последние несколько недель в европейских странах резко растет количество заражений коронавирусом. Эпидемиологи обвиняют в этом более заразную форму варианта "омикрон" BA.5. Каждый день на континенте фиксируют около 700 тысяч новых заболевших.