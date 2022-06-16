ООН: "Обе стороны обязаны защищать гражданских лиц"

В ООН серьезно обеспокоены ситуацией на территории завода "Азот" в Северодонецке.

Там отметили, что сотни мирных жителей прячутся в убежищах без питьевой воды, электричества и средств гигиены, продукты питания и медикаменты также на исходе.

Надежда на эвакуацию с завода не увенчалась успехом. В срыве операции обе стороны обвиняют друг друга.

Киев проигнорировал предложенный в одностороннем порядке гуманитарный коридор на подконтрольные сепаратистам территории, ссылаясь на недостаток времени для его организации и постоянные обстрелы.

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу отметил, что "обе стороны конфликта обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом защищать гражданских лиц, поэтому это не вариант - они должны заверить людей, которые хотят покинуть город, в том, что они могут сделать это безопасно".

Владимир Зеленский в своем ночном обращении поблагодарил Джо Байдена за обещание предоставить Украине еще один миллиард долларов в виде военной помощи. Оба президента согласились, что битва на востоке Украины достигла ключевого момента в войне.

В то же время российские военные заявили, что использовали ракеты большой дальности для уничтожения склада в западной части Львовской области, где, как они уверяют, хранились боеприпасы для поставляемого НАТО оружия.

Тем временем в западную Украину прибыли эвакуированные из Покровска Донецкой области, в основном пожилые и инвалиды. Они были вынуждены покинуть свои дома из-за стремительно приближающейся к ним линии фронта.

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