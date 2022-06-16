English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

ООН: "Обе стороны обязаны защищать гражданских лиц"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Эвакуация мирного населения из Покровска Донецкой области
Эвакуация мирного населения из Покровска Донецкой области   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В ООН серьезно обеспокоены ситуацией на территории завода "Азот" в Северодонецке.

Там отметили, что сотни мирных жителей прячутся в убежищах без питьевой воды, электричества и средств гигиены, продукты питания и медикаменты также на исходе.

Надежда на эвакуацию с завода не увенчалась успехом. В срыве операции обе стороны обвиняют друг друга.

Киев проигнорировал предложенный в одностороннем порядке гуманитарный коридор на подконтрольные сепаратистам территории, ссылаясь на недостаток времени для его организации и постоянные обстрелы.

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу отметил, что "обе стороны конфликта обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом защищать гражданских лиц, поэтому это не вариант - они должны заверить людей, которые хотят покинуть город, в том, что они могут сделать это безопасно".

Владимир Зеленский в своем ночном обращении поблагодарил Джо Байдена за обещание предоставить Украине еще один миллиард долларов в виде военной помощи. Оба президента согласились, что битва на востоке Украины достигла ключевого момента в войне.

В то же время российские военные заявили, что использовали ракеты большой дальности для уничтожения склада в западной части Львовской области, где, как они уверяют, хранились боеприпасы для поставляемого НАТО оружия.

Тем временем в западную Украину прибыли эвакуированные из Покровска Донецкой области, в основном пожилые и инвалиды. Они были вынуждены покинуть свои дома из-за стремительно приближающейся к ним линии фронта.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.