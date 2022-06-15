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Румыния

Поедет ли Макрон в Киев?

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 Кнарик Хачатрян
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Румынии Клаус Йоханнис на авиабазе Михаил Когэлничану недалеко от города Констанца, 15 июня 2022 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Румынии Клаус Йоханнис на авиабазе Михаил Когэлничану недалеко от города Констанца, 15 июня 2022 года.   -   Авторское право  DANIEL MIHAILESCU/AFP or licensors

Поедет ли Эммануэль Макрон в Киев? Президент Франции до сих пор не подтвердил свой визит в Украину, но считает необходимым провести новые переговоры с украинскими властями.

Во вторник вечером Макрон прибыл в Румынию на базу НАТО недалеко от Констанцы на берегу Чёрного моря, где к нему присоединился его румынский коллега Клаус Йоханнис. Французский президент продемонстрировал свою поддержку солдатам, мобилизованным для защиты восточной границы Евросоюза а об Украине сказал:

"Украинский президент и руководство страны должны будут вести переговоры с Россией, и мы, европейцы, будем сидеть за тем же столом, обеспечивая гарантии безопасности и другие элементы, исходящие с нашего континента. Таково реальное положение вещей".

После Румынии Эммануэль Макрон посетил в среду Молдавию. Эта бывшая советская республика находится на передовой российско-украинского конфликта. Как и Украина, Молдавия не является членом НАТО, но недавно подала заявку на вступление в Европейский Союз.

Возможный визит Макрона в Киев в четверг упоминался в немецкой прессе три дня назад. Как сообщала газета Bild am Sonntag, вместе с французским президентом туда собирались отправиться канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Ни один из этих трёх европейских лидеров после российского вторжения Украину пока не посещал.