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Бельгия

Оружие НАТО для Украины

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Встреча министров обороны стран НАТО
Встреча министров обороны стран НАТО   -   Авторское право  Yves Herman, Pool Photo via AP

НАТО подчеркивает важность поддержки Киеву в один из самых критических моментов войны, когда идёт решающая битва за Донбасс. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал своим коллегам из Североатлантического альянса, в чем "насущные потребности" военной кампании против России, а министр обороны США Ллойд Остин анонсировал дополнительный пакет помощи для Украины:

"Соединённые Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на 1 миллиард долларов. Он включает в себя управляемые боеприпасы РСЗО, ещё 18 гаубиц M777 и тактические машины для их буксировки, а также 36 000 снарядов калибра 155 мм".

Пакет американской военной помощи включает также 650 млн долларов на закупку двух дополнительных систем береговой обороны и тысяч защищенных радиостанций, приборов ночного видения и тепловизионных прицелов. В послании парламенту Чехии на этом настаивал украинский президент Владимир Зеленский:

"Украина должна получить всё, чтобы победить. Современное и достаточно мощное вооружение, чтобы получить преимущество перед российской армией; финансовую поддержку, чтобы противостоять России, чьи сбережения и доходы всё ещё значительны: за 100 дней этой войны, с 24 февраля, только на продаже энергоносителей Россия уже заработала 93 миллиарда евро".

Украина уверяет, что получила от силы 10% обещанного. Но важно не только то, кто и что даст. Не менее важно, когда поступит эта помощь. Украине она нужна как можно скорее.