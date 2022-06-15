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Украина

Война в Украине: мины и тяжёлое вооружение

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Украинские военнослужащие ведут огонь из французской самоходной установки «Цезарь» калибра 155 мм/52 по российским позициям на линии фронта в Донбассе
Украинские военнослужащие ведут огонь из французской самоходной установки «Цезарь» калибра 155 мм/52 по российским позициям на линии фронта в Донбассе   -   Авторское право  ARIS MESSINIS/AFP or licensors

Украинская армия хвалит тяжёлое вооружение , полученное от Запада. В мае Украине были отправлены танки, системы ПВО, реактивные системы залпового огня большой дальности (MLRS) и боеприпасы к ним. 

В среду ВСУ устроили демонстрацию перед прессой, обстреляв российские позиции в Донбассе. Самоходные гаубицы «Цезарь» французского производства - неоценимый помощник в борьбе с мощной русской артиллерией. По словам украинских солдат,  они очень маневренные и подвижные, что является "решающим фактором" в современной войне.

Минирование полей и дорог - составная часть любой войны. Украинские военные ставят мины в этом донецком лесу, чтобы остановить продвижение российских войск. В соседней Луганской области город Северодонецк уже почти полностью в руках россиян. 

Первая попытка эвакуации мирных жителей с химзавода «Азот», где также находятся украинские военные, не удалась. Пророссийские сепаратисты обвиняют украинские войска в бойкоте операции. Киев со своей стороны обвинил российские войска в бомбардировке завода.