Война в Украине: мины и тяжёлое вооружение

Украинская армия хвалит тяжёлое вооружение , полученное от Запада. В мае Украине были отправлены танки, системы ПВО, реактивные системы залпового огня большой дальности (MLRS) и боеприпасы к ним.

В среду ВСУ устроили демонстрацию перед прессой, обстреляв российские позиции в Донбассе. Самоходные гаубицы «Цезарь» французского производства - неоценимый помощник в борьбе с мощной русской артиллерией. По словам украинских солдат, они очень маневренные и подвижные, что является "решающим фактором" в современной войне.

Минирование полей и дорог - составная часть любой войны. Украинские военные ставят мины в этом донецком лесу, чтобы остановить продвижение российских войск. В соседней Луганской области город Северодонецк уже почти полностью в руках россиян.

Первая попытка эвакуации мирных жителей с химзавода «Азот», где также находятся украинские военные, не удалась. Пророссийские сепаратисты обвиняют украинские войска в бойкоте операции. Киев со своей стороны обвинил российские войска в бомбардировке завода.