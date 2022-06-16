Европейская тройка в Киеве

Впервые с начала войны лидеры Франции, Италии и Германии прибыли в украинскую столицу для встречи с Владимиром Зеленским.

Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц провели ночь в поезде, который доставил их в Киев из польского Жешува. На перроне вокзала канцлер ФРГ заявил, что финансовая, военная и гуманитарная помощь не прекратится, пока Украина сражается за свою независимость.

Марио Драги возле своего отеля в Киеве Ludovic Marin, Pool via AP

Отдельно от коллег в Киев приехал румынский президент Клаус Йоханнис.

Согласно агентству ANSA, президент председательствующий в Евросоюзе Франции намерен подтолкнуть украинское руководство к переговорам с Россией, в то время, как итальянский премьер отмечает, что условия мира должны быть приемлемыми для Киева.

Наш приезд демонстрирует народу Украины единство европейцев, а также нашу поддержку сейчас и в будущем, ведь мы знаем, что грядущие дни и недели будут чрезвычайно трудными. Эммануэль Макрон Президент Франции

Европейская тройка также отправится в Ирпень, где были совершены убийства мирных граждан.

Эммануэль Макрон и вице-премьер Украины Ирина Верещук на вокзале Киева Ludovic Marin, Pool via AP

Одной из главных тем переговоров с украинским руководством станет судьба заявки на получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее перспективы евроинтеграции в Киеве уже обсуждала Урсула фон дер Ляйен. В пятницу Еврокомиссия опубликует свои рекомендации по кандидатуре Украины.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.