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Украина

Европейская тройка в Киеве

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 Alexander Kazakevich
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Три европейских лидера в поезде Жешув-Киев
Три европейских лидера в поезде Жешув-Киев   -   Авторское право  Ludovic Marin/AP

Впервые с начала войны лидеры Франции, Италии и Германии прибыли в украинскую столицу для встречи с Владимиром Зеленским.

Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц провели ночь в поезде, который доставил их в Киев из польского Жешува. На перроне вокзала канцлер ФРГ заявил, что финансовая, военная и гуманитарная помощь не прекратится, пока Украина сражается за свою независимость.

Ludovic Marin, Pool via AP
Марио Драги возле своего отеля в КиевеLudovic Marin, Pool via AP

Отдельно от коллег в Киев приехал румынский президент Клаус Йоханнис.

Согласно агентству ANSA, президент председательствующий в Евросоюзе Франции намерен подтолкнуть украинское руководство к переговорам с Россией, в то время, как итальянский премьер отмечает, что условия мира должны быть приемлемыми для Киева.

Наш приезд демонстрирует народу Украины единство европейцев, а также нашу поддержку сейчас и в будущем, ведь мы знаем, что грядущие дни и недели будут чрезвычайно трудными.
Эммануэль Макрон
Президент Франции

Европейская тройка также отправится в Ирпень, где были совершены убийства мирных граждан.

Ludovic Marin, Pool via AP
Эммануэль Макрон и вице-премьер Украины Ирина Верещук на вокзале КиеваLudovic Marin, Pool via AP

Одной из главных тем переговоров с украинским руководством станет судьба заявки на получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее перспективы евроинтеграции в Киеве уже обсуждала Урсула фон дер Ляйен. В пятницу Еврокомиссия опубликует свои рекомендации по кандидатуре Украины.

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