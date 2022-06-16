Европейская тройка в Киеве

Европейская тройка в КиевеКомментарии
Впервые с начала войны лидеры Франции, Италии и Германии прибыли в украинскую столицу для встречи с Владимиром Зеленским.
Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц провели ночь в поезде, который доставил их в Киев из польского Жешува. На перроне вокзала канцлер ФРГ заявил, что финансовая, военная и гуманитарная помощь не прекратится, пока Украина сражается за свою независимость.
Отдельно от коллег в Киев приехал румынский президент Клаус Йоханнис.
Согласно агентству ANSA, президент председательствующий в Евросоюзе Франции намерен подтолкнуть украинское руководство к переговорам с Россией, в то время, как итальянский премьер отмечает, что условия мира должны быть приемлемыми для Киева.
Европейская тройка также отправится в Ирпень, где были совершены убийства мирных граждан.
Одной из главных тем переговоров с украинским руководством станет судьба заявки на получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее перспективы евроинтеграции в Киеве уже обсуждала Урсула фон дер Ляйен. В пятницу Еврокомиссия опубликует свои рекомендации по кандидатуре Украины.
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