Шольц, Макрон и Драги собираются в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги собираются посетить Украину в конце июня — накануне саммита "Большой семёрки". Об этом сообщается в воскресном выпуске немецкой газеты "Бильд".

По данным издания, Берлин и Париж давно вынашивали идею совместной поездки; с предложением привлечь ещё и итальянского премьера выступил Эммануэль Макрон.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Уверен, уже скоро получим ответ относительно статуса кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз. И просто что ещё должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт того, что Украина остаётся за пределами Евросоюза, Европейского объединения, работает против Европы?"

Правда, пока официальные лица ни в Берлине, ни в Париже, ни в Риме не подтвердили планы поездки.

Тем временем в субботу Украину посетила глава Еврокомиссии Урсула фон деля Ляйен — это уже вторая её поездка в Киев. Одна из задач визита — оценить шансы страны на вступление в Евросоюз.

По словам главы Еврокомисии, предварительное заключение по этому вопросу будет готово в течение недели.