Кулеба раскритиковал Макрона

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, так как тогда, когда военные действия прекратятся, нужно будет искать дипломатический выход из сложившейся ситуации. По словам Кулебы, такая позиция может только унизить Францию и любую другую страну в то время, как "всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место".

В интервью региональным СМИ Франции президент Макрон назвал решение Владимира Путина о начале военных действий на территории Украины "исторической и фундаментальной ошибкой для своего народа, для себя и для истории". По его словам, он хотел бы, чтобы Франция выступила в роли посредника при поиске дипломатического разрешения конфликта.

На интервью Макрона косвенно отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что "нежелание одного человека в Москве отдать приказ не жечь церкви, не разрушать города и не убивать детей является унижением для всего мира".

Президент Франции также заявил о том, что намерен увеличить финансовую и военную помощь Украине и сделать всё, чтобы вывезти зерно с территории этой страны.