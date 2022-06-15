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Украина

Следственная комиссии ООН: "Пока никаких выводов"

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Члены Следственной комиссии ООН
Члены Следственной комиссии ООН   -   Авторское право  SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors

Пока никаких выводов, работа продолжается: Комиссия ООН, расследующая возможные военные преступления на территории Украины, завершила первый этап своей работы, 10-дневный визит в страну. Члены комиссии встречались с чиновниками, силовиками, представителями неправительственных организаций.

Эрик Мёсе, председатель Комиссии ООН:

"На данном этапе мы не в состоянии делать какие-либо фактические выводы или высказываться по вопросам правовой трактовки событий".

В то же время в комиссии подчёркивают, что свидетельств собрано очень много — это и показания очевидцев, и документы, и фото- и видеоматериалы, позволяющие вести расследование военных преступлений и преступлений против человечности.

Эрик Мёсе, председатель Комиссии ООН:

"Есть доказательства, которые могут в итоге привести к выводу о том, что эти правила нарушены. Пожалуйста, поймите: это не какие-то колебания или что-то в этом роде. Это просто наша обязанность — действовать последовательно и собрать как можно больше информации за определённое время".

Комиссия в первый визит сосредоточилась на расследовании уничтожения гражданской инфраструктуры и убийств мирных жителей, в частности посетив Бучу.

Следственную комиссию организовали в марте, в рамках резолюции Совета ООН по правам человека, осудившей российской вторжение.

Экспертам предстоит ещё несколько поездок. Предварительный отчёт Совету ООН по правам человека должен быть отправлен в сентябре, а окончательный рассчитывают получить в марте следующего года.