Сепаратисты просят Москву о помощи

Власти самопровозглашённой ДНР заявили о необходимости привлечения дополнительных союзных сил, в первую очередь российских, из-за, по их словам усиленного обстрела Донецка и других городов региона украинскими войсками.

"_Используются запрещённые методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населённые пункты._В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации", - заявил глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин.

Сообщается, что 14 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Удары были нанесены по Майскому рынку, базе водоснабжения и по жилому сектору в центре города. Было повреждено и здание роддома больницы Вишневского. По данным сепаратистов, в результате обстрелов были убиты 5 мирных жителей, около 40 получили ранения. В разных точках Киевского района Донецка вспыхнул пожар.

В Кремле возможную отправку дополнительных сил в Донбасс прокомментировали так:

"В любом случае это прерогатива Минобороны. Это связано с продолжением спецоперации. Могу напомнить одно: главной и основной задачей спецоперации является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коснулся он и вопроса о судьбе двух пленных британцев, находящихся в Донецке, заявив, что Лондон не связывался с Москвой по этому поводу.

"Нет, не обращались, это первое. Второе - обращаться нужно конечно же, к властям страны, суд которой вынес приговор, и это не Российская федерация. Но, конечно, всё будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать".

Британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер и марокканец Сааудун Брахим приговорены судом самопровозглашённой ДНР к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. Несколько недель назад они сдались российским войскам и были обвинены "в совершении действий, направленных на свержение власти, наёмничестве и терроризме". У них есть месяц на подачу апелляции.