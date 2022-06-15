Владимир Зеленский: "Мы несём болезненные потери"Комментарии
На территории химзавода "Азот" в Северодонецке могут оставаться около 2,5 тысяч украинских военных, четверть из которых - иностранные наемники. Об этом сообщают в МВД самопровозглашенной ЛНР. Промзона подвергается регулярным обстрелам.
При этом, по последним данным, на территории завода могут находиться до 1,2 тысяч мирных жителей, включая 127 детей.
Накануне Москва заявила о готовности открыть гуманитарный коридор для них в город Сватово, захваченный сепаратистами в марте. Эвакуация на украинскую территорию стала невозможной после подрыва последнего моста, ведущего из города в этом направлении.
Владимир Зеленский снова напомнил о важности битвы за Донбасс.
Часть жителей соседнего с Северодонецком Лисичанска предпочла остаться в зоне активных боевых действий, даже несмотря на отсутствие воды, электричества и телефонной связи.
Все, чего они хотят - чтобы обстрелы прекратились.
Отказ уезжать многие объясняют отсутствием денег, родственников в других регионах и нежеланием бросать домашних животных.
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