Владимир Зеленский: "Мы несём болезненные потери"

На территории химзавода "Азот" в Северодонецке могут оставаться около 2,5 тысяч украинских военных, четверть из которых - иностранные наемники. Об этом сообщают в МВД самопровозглашенной ЛНР. Промзона подвергается регулярным обстрелам.

При этом, по последним данным, на территории завода могут находиться до 1,2 тысяч мирных жителей, включая 127 детей.

Накануне Москва заявила о готовности открыть гуманитарный коридор для них в город Сватово, захваченный сепаратистами в марте. Эвакуация на украинскую территорию стала невозможной после подрыва последнего моста, ведущего из города в этом направлении.

Владимир Зеленский снова напомнил о важности битвы за Донбасс.

Мы несем потери, к сожалению, и они болезненны. Но мы должны держаться. Это наша страна. Выстоять в Донбассе жизненно необходимо. Чем больше потерь враг понесет там, тем меньше у них будет сил для продолжения агрессии. Поэтому донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели Владимир Зеленский президент Украины

Часть жителей соседнего с Северодонецком Лисичанска предпочла остаться в зоне активных боевых действий, даже несмотря на отсутствие воды, электричества и телефонной связи.

Все, чего они хотят - чтобы обстрелы прекратились.

Отказ уезжать многие объясняют отсутствием денег, родственников в других регионах и нежеланием бросать домашних животных.

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