English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Владимир Зеленский: "Мы несём болезненные потери"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Украинские военные в Северодонецке
Украинские военные в Северодонецке   -   Авторское право  Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

На территории химзавода "Азот" в Северодонецке могут оставаться около 2,5 тысяч украинских военных, четверть из которых - иностранные наемники. Об этом сообщают в МВД самопровозглашенной ЛНР. Промзона подвергается регулярным обстрелам.

При этом, по последним данным, на территории завода могут находиться до 1,2 тысяч мирных жителей, включая 127 детей.

Накануне Москва заявила о готовности открыть гуманитарный коридор для них в город Сватово, захваченный сепаратистами в марте. Эвакуация на украинскую территорию стала невозможной после подрыва последнего моста, ведущего из города в этом направлении.

Владимир Зеленский снова напомнил о важности битвы за Донбасс.

Мы несем потери, к сожалению, и они болезненны. Но мы должны держаться. Это наша страна. Выстоять в Донбассе жизненно необходимо. Чем больше потерь враг понесет там, тем меньше у них будет сил для продолжения агрессии. Поэтому донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели
Владимир Зеленский
президент Украины

Часть жителей соседнего с Северодонецком Лисичанска предпочла остаться в зоне активных боевых действий, даже несмотря на отсутствие воды, электричества и телефонной связи.

Все, чего они хотят - чтобы обстрелы прекратились.

Отказ уезжать многие объясняют отсутствием денег, родственников в других регионах и нежеланием бросать домашних животных.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.