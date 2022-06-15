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Великобритания

Депортация мигрантов из Великобритании в Руанду сорвалась

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Самолет, на котором мигранты должны были улететь в Руанду
Самолет, на котором мигранты должны были улететь в Руанду   -   Авторское право  JUSTIN TALLIS/AFP or licensors

Депортация нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду сорвалась.

Накануне поздно вечером первый рейс с ними был отменен после вмешательства Европейского суда по правам человека, куда с требованием пересмотра плана британских властей обратились благотворительные организации.

ЕСПЧ заявил, что принял во внимание доказательства того, что заявки просителей убежища, подлежащих депортации в Руанду, не будут рассмотрены должным образом.

Озвученное в апреле решение правительства о высылке мигрантов вызвало шквал критики со стороны правозащитных организаций. Они сочли незаконным и бесчеловечным отправлять людей за тысячи километров в страну, где они не хотят жить.

Активисты и ООН осудили эту политику, назвав ее посягательством на права беженцев, которые большинство стран признало после окончания Второй мировой войны.

После отмены рейса министр внутренних дел Прити Патель, подписавшая соглашение с Руандой в прошлом месяце, заявила, что правительство не собирается отказываться "от правильных действий и реализации планов по контролю за границами страны".

Ранее премьер-министр Борис Джонсон пригрозил выходом страны из Европейской конвенции по правам человека и обвинил юристов в пособничестве преступникам, отправляющим тысячи беженцев в опасный путь через Ла-Манш.

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