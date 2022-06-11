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Великобритания

Великобритания готовится к депортации руандийских мигрантов

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 Euronews
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Пикет у здания суда.
Пикет у здания суда.   -   Авторское право  Frank Augstein/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Великобритания не отказывается от решения депортировать группу мигрантов в Руанду, несмотря на протесты ряда неправительственных организаций. Судья отклонил иск одной из таких НПО. Депортация запланирована на следующую неделю. Процесс будет организован согласно соглашению между британским и руандийским правительствами.Но благотворительные организации Care4Calais и Detention Action собираются подать апелляцию.

«Это решение суда губительно для беженцев, — настаивает адвокат Джеймс Никол, представляющий НПО Care4Calais. — Эта мера жестока. Мы пообщались с более ста беженцев, получивших эти повестки, в которых говорится, что их силой выдворят из страны. Это люди, приехавшие из страны, разрываемой войной, которые уже травмированы. Эта мера только усиливает их боль, наносит новые раны. Это совершеннейший скандал».

Хостел в Кигали обещает, что прибывающие мигранты будут размещены в нем с комфортом. Но критики депортации есть и в самой Руанде.

«Великобритания критикует руандийское правительство по поводу прав человека. И в то же время она привозит людей в страну, которую сама же и критикует за неуважение прав человека. Очень странная логика», — говорит Виктуар Ингабир, председатель оппозиционной партии «Развитие и свобода для всех».

Если решение не будет пересмотрено до того, первые самолеты с мигрантами отправятся в Кигали в следующий вторник.