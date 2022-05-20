Из Великобритании в Руанду: "Других вариантов нет"

"Других вариантов нет": так в Лондоне отвечают на критику, которой подвергся договор об отправке в Руанду мигрантов, незаконно проникших в Великобританию.

Правозащитники озабочены тем, что депортация будет касаться не только руандийцев; во-вторых, они называют Руанду далеко не такой безопасной страной, как об этом говорят британские власти.

В Великобритании утверждают, что процесс будет проходить под строгим контролем и на деньги Лондона.

Прити Патель, министр внутренних дел Великобритании:

"Наше правительство вместе с партнёрами из правительства Руанды ищем новые, передовые решения глобальных проблем. Я боюсь, что другие организации и другие страны не готовы предложить альтернативу, а статус кво больше попросту неприемлем".

Венсан Бирута, министр иностранных дел Руанды:

"Как только Великобритания будет готова отправить первую партию просителей убежища, мы будем готовы их принять. Мы внедрили все механизмы, которые необходимы для рассмотрения ходатайств об убежище. И мы также работаем над логистикой".

Свои опасения по поводу договора высказывают и украинские беженцы: некоторые из них решили добраться до королевства через открытую ирландскую границу, не дожидаясь ответа на официальный запрос или вовсе без запроса.

В Лондоне в принципе не исключили, что незаконно приехавшие украинцы могут подпасть под критерии депортации в Руанду, но подчеркнули, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.