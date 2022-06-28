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США

Техас: в фуре найдены десятки тел мигрантов

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Фура, в которой были найдены тела мигрантов. Сан-Антонио, Техас
Фура, в которой были найдены тела мигрантов. Сан-Антонио, Техас   -   Авторское право  Eric Gay/Copyright 2022 The Associated Press.

46 тел были найдены в фуре близ Сан-Антонио, штат Техас. Еще 16 человек были доставлены в больницы с признаками теплового удара и обезвоживания - в штате стоит рекордная жара.

Власти связывают трагедию, одну из самых смертоносных за последние десятилетия, с неудачной попыткой провоза нелегальных мигрантов на территорию США.

По словам начальника полиции, три человека были задержаны, но пока не ясно, связаны ли они с торговлей людьми.

Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт обвинил во всем президента:

"Эти смерти на совести Байдена. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ".

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