Техас: в фуре найдены десятки тел мигрантов

Техас: в фуре найдены десятки тел мигрантовКомментарии
Euronews
Авторское право Eric Gay/Copyright 2022 The Associated Press.-
46 тел были найдены в фуре близ Сан-Антонио, штат Техас. Еще 16 человек были доставлены в больницы с признаками теплового удара и обезвоживания - в штате стоит рекордная жара.
Власти связывают трагедию, одну из самых смертоносных за последние десятилетия, с неудачной попыткой провоза нелегальных мигрантов на территорию США.
По словам начальника полиции, три человека были задержаны, но пока не ясно, связаны ли они с торговлей людьми.
Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт обвинил во всем президента:
"Эти смерти на совести Байдена. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ".
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