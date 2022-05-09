Берлинская встреча Макрона и Шольца: новые контуры Европы

Глава немецкого правительства Олаф Шольц поддержал идею французского президента о необходимости создания более широкого объединения стран, разделяющих европейские ценности, но не входящие при этом в ЕС, таких, как Соединенное Королевство, Украина, Босния и Герцеговина.

Лидеры двух ведущих стран Евросоюза обсудили этот новый политический проект в Берлине, куда Эммануэль Макрон прибыл с первым зарубежным визитом после недавнего переизбрания.

Никто не мог представить, что чудовищная российская агрессия нарушит мир в Европе, что соседняя с нами страна подвергнется жестокому нападению, что миллионы людей будут вынуждены бежать из своих домов, что Украина будет оплакивать несчётное количество убитых, будет переживать страдания и разрушения. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Немецкого канцлера "очень заинтересовала" идея Макрона о "европейском политическом сообществе" с Великобританией и Украиной.

Сейчас мы должны сделать всё возможное, чтобы защитить демократию, протянуть руку помощи Украине и в то же время защитить наши народы от распространения войны. Мы продолжим работать сообща по этим вопросам, как и в течение всех последних недель: поддерживая Украину, принимая важные решения, усиливая санкционное давление. Эммануэль Макрон Президент Франции

Оба политика неоднократно подчеркивали важность слаженно работающего тандема Франции и Германии. Тем не менее, аналитики отмечают, что Макрон перенимает лидерство в ЕС. Ранее он выступил с инициативной пересмотреть основополагающие европейские договоры, чтобы сделать союз 27 более эффективным и более суверенным.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.