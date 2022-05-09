Берлинская встреча Макрона и Шольца: новые контуры Европы

Берлинская встреча Макрона и Шольца: новые контуры ЕвропыКомментарии
Глава немецкого правительства Олаф Шольц поддержал идею французского президента о необходимости создания более широкого объединения стран, разделяющих европейские ценности, но не входящие при этом в ЕС, таких, как Соединенное Королевство, Украина, Босния и Герцеговина.
Лидеры двух ведущих стран Евросоюза обсудили этот новый политический проект в Берлине, куда Эммануэль Макрон прибыл с первым зарубежным визитом после недавнего переизбрания.
Оба политика неоднократно подчеркивали важность слаженно работающего тандема Франции и Германии. Тем не менее, аналитики отмечают, что Макрон перенимает лидерство в ЕС. Ранее он выступил с инициативной пересмотреть основополагающие европейские договоры, чтобы сделать союз 27 более эффективным и более суверенным.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.