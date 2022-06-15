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Швеция

Откуда в Балтийском море появилось таинственное пятно?

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Утечка неизвестного вещества в Балтийском море
Утечка неизвестного вещества в Балтийском море   -   Авторское право  скриншот из видео SESVT через EVN

Вот как это выглядело в шведском Скутшере в 2018 году - на местной фабрике произошла утечка соснового масла в море, на устранение ее последствий понадобилось время и много усилий.

Аналогичный этому, эксперты считают, и массивный разлив неизвестного вещества в Балтийском море.

скриншот из видео SESVT через EVN
Последствия утечки соснового масла в Швеции в 2018 годускриншот из видео SESVT через EVN

На прошлой неделе в Ботническом заливе между Швецией и Финляндией было обнаружено огромное пятно площадью 77 квадратных километров — к северу от Евле до Хернёсанда.

Шведский телеканал SVT предположил, что утечка произошла с судна, перевозившего сосновое масло в Питео на севере страны.

Оно липкое, когда жарко, и становится твердым, когда холодно. Самые большие последствия будут, если сосновое масло попадет на землю, на пляжи, на животных, растения и людей
Ингрид Хостад
эксперт по устранению нефтяных загрязнений

Образцы вещества исследуют, но версий появления таинственного пятна в море много. По одной из них, это может быть утечка топлива с затонувшего в 1994 году в Балтийском море парома "Эстония".