Кто виноват в утечке нефти?

Греческая компания Delta Tankers ("Дельта танкерс") отрицает, что ее судно стало источником загрязнения нефтью пляжей и территориальных вод Бразилии. В заявление судовладельца говорится, что танкер, направлявшийся из Венесуэлы в Малайзию, "прибыл в место назначения без каких-либо проблем в ходе плавания, а его содержимое было разгружено полностью и без потерь".

Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,5 тыс. км.

Член академии наук Бразилии Карлос Нобре подверг критике действия властей: "Люди, которые были подготовлены и могли незамедлительно принять меры на федеральном уровне, на уровне государства и частного сектора, не смогли ничего организовать. Это настоящий бардак",

Власти Бразилии утверждают, что именно утечка с греческого танкера, произошедшая в конце июля, стала причиной экологического бедствия. С начала сентября более 250 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны оказались загрязнены нефтью.