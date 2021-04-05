Угроза утечки промышленных отходов в штате Флорида

Власти американского штата Флорида пытаются предотвратить разлив резервуара с промышленными отходами.В округе Манати введен режим чрезвычайного положения. В резервуаре на территории бывшего фосфатного предприятия появились трещины и если образуется большая брешь, то в местные водоемы и залив Тампа может вылиться более 3,5 млн кубометров токсичных отходов, что приведет к цветению водорослей и массовой гибели рыбы.

"Мы задействуем все необходимые ресурсы для предотвращения и, в случае необходимости, реагирования на действительно катастрофическую ситуацию с разливом", — сообщил губернатор штата Рон Десантис.

В зоне риска также расположена электростанция на природном газе, от работы которой зависит энергопотребление миллионов людей в регионе.

Роб Гриффон живет в этом районе и занимается коммерческим рыболовством и промыслом других морепродуктов. "Если вся эта вода попадет в залив, либо ее туда откачают, то это может привести к катастрофическим последствиям для всей отрасли и мы можем потерять наш бизнес", — говорит он.

Жители свыше 300 расположенных поблизости домов эвакуированы. Эксперты предупреждают, что в случае прорыва резервуара образуется шестиметровая волна.